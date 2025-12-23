Venus Williams y el actor Andrea Preti celebran boda de cinco días en Palm Beach, Florida

La tenista estadounidense Venus Williams se casó por segunda vez con el actor danés Andrea Preti en Palm Beach, Florida, tras su primera boda el 18 de septiembre en Ischia, Italia, y conocerse durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024.

La pareja, que se comprometió el 31 de enero de 2025 en la Toscana, celebró una boda de cinco días planeada por Jennifer Zabinski.

"Soñábamos con casarnos en Italia", explicó Venus a la edición británica de Vogue. "Pero no tuvimos tiempo suficiente para los trámites; como soy extranjera, puede tardar unos ocho meses. Así que decidimos celebrar una segunda boda".

La celebración inició el lunes, seis días antes de la ceremonia, con una fiesta en un yate varios familiares y amigos invitados a la boda del sábado.

"Empezamos el lunes. Serena nos regaló un hermoso yate y se encargó de toda la comida, de todo. Estuvimos en el barco entre 10 y 12 de nuestros familiares y amigos más cercanos que estaban en la ciudad, y estuvimos cantando, bailando, charlando y simplemente disfrutando el uno del otro", contó Venus.

Luego, el martes, realizó la despedida de soltera en el patio de la casa de Venus y Andrea.

El miércoles, después de la fiesta en la piscina que disfrutaban cada día, Andrea organizó una cena italiana en un lujoso restaurante en Miami. El jueves, celebraron un día deportivo en honor a Venus.

Para la ceremonia en el juzgado, la pareja se despertó a las 4:00 de la mañana. Al día siguiente, celebró su boda con la fiesta oficial.