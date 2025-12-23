En Santiago se comenta: gran noche con José Antonio Molina y sus amigos

Como gesto de agradecimiento, el Banco Popular Dominicano ofreció una interesante velada a clientes y relacionados de la región norte en el Gran Teatro del Cibao, con un extraordinario concierto titulado “Molina y sus amigos”, dirigido por la Orquesta Sinfónica Nacional. Parecía que estábamos en París, en uno de sus grandes teatros. Ver y escuchar la manera en que José Antonio Molina dirigía esa majestuosa orquesta fue sencillamente fascinante.

COMENTARIO

Figúrense, además, con invitados especiales de la talla de Arturo Sandoval, Leo Pimentel, Sandy Gabriel y nuestra querida Maridalia Hernández. Fue un derroche de buena música y elegancia; un concierto extraordinario, sin desperdicios. Allí estuvo la oligarquía de Santiago y muchas personalidades del Cibao, viviendo una gran noche. Primero, un silencio sepulcral; luego, prolongados aplausos. Es difícil describir lo que vivimos en esta magnífica sala teatral.

GRAN CONCIERTO

Antes de entrar al concierto, nos reunimos en una enorme carpa mientras llegaban los demás invitados. Allí nos saludamos, tomamos fotos y disfrutamos de un brindis de bienvenida. Ya todos reunidos en la Sala de la Restauración, se alzó el telón y comenzó la magia.

FABULOSO CÓCTEL

Luego del concierto, el Banco Popular ofreció un maravilloso cóctel a los asistentes, cargado de glamour. Las damas lucieron elegantes atuendos de gala y los caballeros estuvieron impecables. Disfrutamos de un inmenso buffet donde no faltaron el apetitoso cerdo, mariscos, ensaladas y varios exquisitos platos propios de la Navidad, así como frutas de la temporada.

DETALLES

Este encuentro, que ya es una tradición, es muy esperado. Es una fecha que asumimos casi como un ritual. Los ejecutivos de esta entidad bancaria nos brindaron una atención exquisita, encabezados por su presidente Christopher Paniagua, junto a René Grullón y José Mármol, entre otros. Todo estuvo muy bien organizado y entretenido.

la doctora humanista

La doctora Sarah Vargas, neuróloga, es una gran dama: auténtica, elegante y muy humana. Estuvo en nuestro programa de televisión abordando el tema de la esclerosis múltiple, el cual explicó de manera clara y profunda. Con frecuencia asiste como conferencista a nuestro espacio para tratar diversos temas relacionados con su especialidad.

Fue la especialista que atendió a Sergio García, quien nos acompañó en el programa por mucho tiempo, ya fallecido. Sarah está muy comprometida con sus pacientes y realiza constantes campañas para fomentar la atención temprana y luchar por el acceso a medicamentos de alto costo. No es cierto que quienes padecen esta enfermedad estén condenados, siempre que se traten a tiempo. Qué bueno es contar con profesionales como ella: una mujer joven y siempre pendiente de los demás.

preciosas decoraciones

Muchos lugares de Santiago lucen hermosas decoraciones navideñas. Hay que visitar el Monumento a los Héroes para apreciar el verdadero espíritu de la Navidad. Como cada año, Cemento Cibao patrocina esta decoración y, además, dentro del Teatro, forma parte de lo que es Villa Navidad. Impresionante; ideal para visitar en familia.

hermosa decoración

Qué hermosísimo luce el restaurante Mr. Grilled, en la avenida 27 de Febrero. Una decoración bella y encantadora; me encanta pasar por ese lugar.

gran espectáculo de navidad

El día 25 de diciembre, el canal 29, con el auspicio del Ayuntamiento, ofrecerá un gran evento para toda la familia titulado “Un Príncipe de Navidad”, de 4:00 a 7:00 de la noche, totalmente gratis. Desfilarán carrozas, Santa Claus, más de doscientos personajes, bailarinas y fantasías infantiles. Un espectáculo muy atractivo para celebrar la convivencia familiar.

...