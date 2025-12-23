Guillermo Dávila revela que lleva 8 años sin hablar con la hija que tuvo con Chiquinquirá Delgado

El actor y cantante venezolano Guillermo Dávila, de 70 años, reveló que lleva ocho años sin hablar con Marielena Dávila, la hija que tuvo con la presentadora y exreina de belleza Chiquinquirá Delgado, de 53.

Durante una entrevista en el programa de televisión peruano "El valor de la verdad", el artista explicó que la actriz de 33 años "está brava" y dejó de responderle los mensajes después de revelarse la existencia de su hijo en Perú, a quien inicialemente se negó a reconocer.

Al ser cuestionado sobre la relación que tiene con sus cuatro hijos, Dávila admitió: “Con tres porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como 8 años”.

Asimismo, Dávila afirmó que esperaba que su hija enfrentara la situación con una mejor actitud por ser una figura pública.

“Mira, yo no tengo idea porque [no me ha aparecido un hermano], pero tampoco ella ha tenido la experiencia de saber cómo actuar con respecto a eso porque ella también es una muchacha pública, es una actriz, toca, canta…”, dijo.

“Quizás sea como más vulnerable en las cosas que más le llegan”, apuntó.

Tras las declaraciones de su padre, Marielena Dávila Delgado desapareció de Instagram, según reportaron usuarios de la red social.