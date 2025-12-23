El 2025 en el espectáculo dominicano: marcado por la tragedia del Jet Set y la muerte de Rubby Pérez

El 2025 quedará registrado como uno de los años más fatídicos y luctuosos del espectáculo dominicano. Inimaginables tragedias, fallecimientos inesperados sellaron con tristeza, tiñeron de sangre y dolor casi todos los meses del calendario.

A ellos se sumaron demandas, bélicos enfrentamientos, pero también el entretenimiento local estrenó un nuevo formato de diversión y grandes espectáculos de artistas internacionales llenaron los grandes escenarios del país.

Indiscutiblemente la tragedia del ocho de abril, cuando esa madrugada se desplomó el techo de la discoteca Jet Set, en donde fallecieron más de 200 personas incluyendo al merenguero Rubby Pérez, que semanas antes había recibido un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Soberano, y se le vio disfrutar de los 15 años de su hija menor Ana Beatriz.

Este lamentable suceso se convirtió en noticia internacional, corresponsables de las principales agencias de noticias y noticieros internacionales dieron seguimiento a la tragedia calificada como una de las más grandes de este tipo, en los últimos tiempos.

El país vivió un luto colectivo y lloró cada una de las víctimas de este lastimoso acontecimiento. Tras la muerte de Rubby Pérez la familia del artista protagonizó una deplorable discusión, a través de las redes, que alimentó los medios faranduleros.

En junio, la productora Aidita Selman y el director musical Manuel Tejada encabezaron la producción del concierto homenaje “Rubby Pérez Infinito”, llevado a cabo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Una decena de artistas subió al escenario a cantar los éxitos del merenguero, incluyendo sus hijas Ana Beatriz y Zulinka Pérez, esta última y la madre de Ana Beatriz, la diseñadora Michelle Reynoso, “cruzaron palabras” el público recibió de una manera desoladora.

el impacto de "LA CASA DE ALOFOKE"

El mes de junio la manera de tener toda la atención del público nacional e internacional llegó con el reality show “La Casa de Alofoke”. Durante el anuncio que hizo el empresario y productor Santiago Matías reveló que “La Casa de Alofoke”, es el primer reality show inmersivo y 100 % dominicano, transmitido en tiempo real a través del canal de YouTube de Alofoke Radio.

Diez participantes, casi todos figuras mediáticas de las redes sociales, comenzaron estuvieron conviviendo durante un mes. La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crucita, esta última resultó ser la ganadora. En esta primera entrega Michael Miguel Holguín, quien se convirtió ferreo crítico de Alofoke, sorprendió a los dominicanos al ser el presentador del evento.

En noviembre, Santiago Matías regresó con “La Casa de Alofoke 2”, transmitido por YouTube, estableciendo un récord Guinness por la transmisión de reality más larga. Aquí participaron Michael Flores, Jlexis, Juan Carlos Pichardo, Care Pepita, Andy de la Cruz, Melissa Gate, Giuseppe Benignini, Luis Santana, Dianabel Gómez, JD con su Flow, Young Swagon y José Manuel de la Cruz, conocido como “La Fruta”, quien ganó el primer lugar.

En el área de la televisión y sus figuras, el 2025 inició con la renuncia de Milagros Germán a su posición como Ministra de Cultura, tras tres años y varios meses desempeñándose en esa función. Luego ocupó el puesto Roberto Ángel Salcedo.

En el mes de julio regresó a la televisión dominicana con “Chévere Night Live” en una nueva temporada a las 8:00 de la noche por Telesistema, canal 11.

FALLECIMIENTOS

El luto y la tristeza caracterizó, en muchas ocasiones, este 2025 con las muertes de más de una docena de artistas del canto, el teatro, cineasta e intelectuales. Una de los fallecimientos más lamentables fue la del merenguero Rubby Pérez el 9 de abril.

La cadena de fallecimientos inició el 11 de febrero con la muerte del merenguero Félix Cumbé. En tanto, el domingo 9 de marzo los dominicanos fueron sorprendidos con la partida del merenguero Diómedes Núñez. El 22 de ese mismo año falleció el primer actor y director Iván García Guerra. En abril, fruto de la tragedia del Jet Set murió Luis Solís – saxofonista de la orquesta de Rubby Pérez. El 27 de abril sorprendió la partida del locutor y promotor artístico Alexis Barreras Corporán.

En mayo, el día 3, se anunció la muerte del bolerista José Emilio “Chino” Joa. El 13 de mayo murió en un accidente de tránsito el merenguero urbano Franklin The Boss. Al día siguiente el cantante de balada Dharío Primero. El compositor y cantante Cheo Zorrilla partió el 8 de junio; el 10 de ese mismo mes la comunicadora Socorro Castellanos y el 21 el cineasta Agliberto Mélendez.

El 18 de julio partió René Fortunato. En agosto fallecieron José Rafael Lantigua, el gestor cultural Eladio Uribe, el actor Miguel Ángel Martínez, la actriz y vedette Angelita Curiel (La Mulatona), el dramaturgo, actor y productor de teatro Franklin Domínguez. El 5 de septiembre murió a los 107 años la actriz y locutora María Cristina Camilo.

LOS APLAUSOS

Los recibimos con algarabía y aplausos el día que la actriz Zoe Saldaña se alzó con el Oscar a mejor actriz de reparto, con el que cerró una temporada de premios exitosa y se convirtió en la primera actriz de origen dominicano en tener un galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Saldaña ganó el Óscar por su trabajo en “Emilia Pérez”.

La actriz Zoe Saldana acepta el premio a Mejor Actriz de Reparto por "Emilia Pérez" en el escenario durante la 97.a edición anual de los Premios Oscar en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)AFP

Bad Bunny se presentó en Santo Domingo los días 21 y 22 de noviembre de 2025 como el inicio de su gira mundial “Debí Tirar más Fotos World Tour” en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ofreciendo dos shows llenos de energía con éxitos recientes y clásicos, además de invitados especiales como Romeo Santos, generando un gran impacto económico y cultural para el país.

Elvis Martínez se convirtió en el primer bachatero en llenar dos noches consecutivas, “Sold out”, la Gran Arena de Santiago, con su espectáculo “Un Camarón en la Arena”, los días 18 y 19 de julio.

En la música el público celebró el junte de los bachateros Romeo Santos y Prince Royce al lanzar el álbum en conjunto “Better late than never” (“Mejor tarde que nunca”), y debutó en el puesto número uno del top Global de Spotify.

Romeo Santos y Prince Royce durante la fiesta de escucha de su álbum juntos, “Better Late Than Never”, en el Madison Square Garden de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025.Foto: fuente externa

También Frank Ceara lanzó su álbum “El Saborcito de tu amor”, en donde canta junto a Juan Luis Guerra el tema “Así bonito”. Juan Luis sorprendió con el video en donde canta junto al cantante brítanico Sting, quien interpreta en español “Estrellitas y Duendes”.