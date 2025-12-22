Tueska canta “Navidad sin ti” en especial televisivo “Un Hogar para Navidad”

La cantante Tueska protagoniza uno de los momentos más íntimos y conmovedores del especial televisivo “Un Hogar para Navidad”, una producción de Telemedios Canal 8 y Fundación LASO, con la interpretación de la canción “Navidad sin ti”, una pieza creada especialmente para ella, nacida desde el duelo, el amor y la memoria.

La canción surge a raíz de la pérdida, en el pasado mes de octubre, de Montrico, cariñosamente llamado “Trico”, el pequeño perrito de compañía que acompañó a Tueska durante más de diez años y que se convirtió en parte esencial de su vida y su hogar.

Su ausencia marcó profundamente a la artista, y ese vacío emocional se transforma ahora en música, en palabras que abrazan a quienes han amado y perdido a un animal que fue familia.

“Navidad sin ti” retrata con delicadeza ese silencio distinto que deja la ausencia, incluso en medio de luces, árboles y villancicos. Es una canción que habla del duelo sin estridencias, del amor que no muere y del vínculo irrompible entre humanos y animales, incluso más allá de la vida.

La interpretación de Tueska, cargada de sensibilidad y verdad, convierte este tema en uno de los ejes emocionales del especial, conectando con miles de personas que han vivido pérdidas similares y que encuentran en la música un espacio para sanar.

Una canción nacida desde el amor y la empatía

La letra de “Navidad sin ti” es una creación original de Lorenny Solano, presidenta de Fundación LASO y productora general del especial, escrita a partir del conocimiento profundo del vínculo de Tueska con Trico y del acompañamiento humano y respetuoso en su proceso de duelo.

La producción musical estuvo a cargo de Faulin Méndez, quien construyó una atmósfera sonora íntima y envolvente, apoyada en piano y cuerdas, diseñada para sostener la emoción sin invadirla.

El resultado es una obra honesta, respetuosa y universal, que trasciende una historia personal para convertirse en un canto colectivo a la memoria, al agradecimiento y al amor que permanece.

especial que honra la vida, incluso en la ausencia

“Un Hogar para Navidad” se transmitirá el 24 de diciembre a las 8:00 de la noche, con retransmisiones el 31 de diciembre, 1 y 6 de enero de 2026, a través de Telemedios Canal 8, LASO TV y TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

El especial es conducido por Robert Sánchez y Lorenny Solano, con producción de LASO Films, y reúne a destacados artistas como Pavel Núñez, Nathalie Hazim, Rafely Rosario, junto a la Filarmónica Joven de la República Dominicana, en una propuesta audiovisual sin precedentes en la televisión nacional.

Más que un programa navideño, “Un Hogar para Navidad” es un acto de amor colectivo que promueve la adopción responsable, la empatía y el respeto por la vida animal, recordando que los animales no son regalos, sino familia.

La participación de Tueska y la historia de Trico reafirman el espíritu del especial: honrar a quienes marcaron nuestra vida, celebrar el amor que transforma y recordar que incluso en la ausencia, el vínculo permanece.