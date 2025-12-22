Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su "niña ángel perfecta"

Pete Davidson y Elsie Hewitt han anunciado el nacimiento de su "niña ángel perfecta".

El jueves recurrieron a Instagram para anunciar el nacimiento de Scottie Rose Hewitt Davidson el 12 de diciembre, acompañado de varias fotos de la pareja acunando y cuidando a su recién nacido.

Hewitt escribió bajo las fotos: «Mi mejor trabajo hasta la fecha. Estoy rebosante de amor, gratitud e incredulidad». Davidson añadió: «¡Wu Tang para siempre!».

El primer nombre del bebé es una aparente referencia al padre de Davidson, un bombero de la ciudad de Nueva York que murió en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.

Hewitt, de 29 años, confirmó el embarazo en julio con una serie de fotos en Instagram, bromeando: "Ahora todos saben que tuvimos sexo". Tras el nacimiento, amigos y fans inundaron el anuncio de Hewitt en Instagram con buenos deseos.

Hewitt, una modelo, y Davidson, de 32 años, actor y ex participante de “Saturday Night Live”, colocaron un emoji de corazón blanco sobre la cara de su bebé, el primero para ambos.

Los dos oficializaron su relación en Instagram en marzo.