Marola Guerrero dice no ha perdonado a Laura Bonnelly: "He tenido que orar por quien destruyó mi casa"

La comunicadora Marola Guerrero reveló que aún no ha perdonado a su colega Laura Bonnelly por su relación con Juan Carlos Simó.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Guerrero afirmó que ha tenido que orar por Bonnelly y negó que se esté haciendo la víctima como muchos señalan en redes sociales. Asimismo, admitió que siendo una persona que profesa el cristianismo es más difícil perdonar.

"He tenido que orar por ella, porque he tenido que orar por quien destruyó mi casa, no tengo perdón todavía en mi corazón. Tengo que orar por mis enemigos, tengo que orar por quienes me hacen brujería, tengo que orar por quienes le han hecho un hoyo a mi alma, a mí me han herido públicamente", expresó.

Se recuerda que en abril, cuando la comentarista deportiva publicó por error fotos suyas besándose con Simó, Guerrero también anunció la cancelación de su compromiso con el entrenador.

En el comunicado publicado en Instagram, Marola explicó que tomó la difícil decisión debido a “hechos que han quebrantado la confianza y el compromiso que ambos habíamos construido”.

Guerrero y Simó tenían una relación que salió a la luz pública el 15 de abril de 2019 y cuatro meses después anunció que estaba embarazada de él.