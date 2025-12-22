Bad Bunny se disculpó con J Balvin y cantaron juntos en México tras años de distanciamiento

J Balvin apareció este domingo como uno de los artistas invitados de la último función del concierto de Bad Bunny en Ciudad de México con su gira "Debí tirar más fotos".

Los cantantes urbanos compartieron el escenario tras años de distanciamiento. Ambos interpretaron "La Canción", del álbum en conjunto que lanzaron el año 2019, títulado "Oasis".

"Somos los hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor", dijo Balvin.

Asimismo, el puertorriqueño reveló que se disculpó hace varias semanas con su colega.

Bad Bunny se distanció de Balvin en el año 2021, cuando René Pérez "Residente" le enfrentó por su inconformidad con los Latin Grammy y las nominaciones a los reguetenores.

De hecho, el llamado "Conejo Malo" le dedicó unas letas en una canción Eladio Carrión titulada "THUNDER Y LIGHTNING".

La estrofa final de esa canción, en la voz de Benito Martínez Ocasio, dice:

"Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin

Ustede' me han visto, to's mis temas están charting

Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'

Mientras ustedes son amigos de to' el mundo, como Balvin".

"El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho y que igual en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima y que bueno que fue aquí en México", dijo Bad Bunny a sus fanáticos en Ciudad de México.