Los actores Scarlet Ortiz y Yul Burkle se casarán tras 26 años juntos

Los actores venezolanos Scarlet Ortiz y Yul Burkle se casarán tras 26 años juntos, así lo dieron a conocer el domingo a través de sus redes sociales.

La actriz, conocida por sus papeles en las telenovelas "Yo soy Betty, la Fea" (2001) y "Todo sobre Camila" (2002), había rechazado una propuesta de matrimonio de Burkle, quien es su pareja desde el año 1999.

“Y di el sí. Más que dar el sí al matrimonio (ajá, viene pronto), es el sí a continuar caminando a tu lado”, escribió Ortiz en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Él quería que todos fueran testigos de este regalo; es muy tímido para estas cosas, ¡así que gracias por sus buenos deseos! Veintiséis años y contando…”, añadió.

La pareja compartió la noticia de su compromiso con sus seguidores durante su aniversario de novios.