Cantante Yeri Mua acusa a la actriz Carolina Miranda de agredirla en “La Casita” de Bad Bunny

La influencer y cantante Yeri Mua acusó a la actriz de telenovelas Carolina Miranda de agredirla físicamente mientras ambas se encontraban en “La Casita” durante la más reciente función del concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, Yeri aseguró que su experiencia en el espectáculo fue incómoda debido a que la protagonista de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?” estuvo empujándola en todo momento, como si quisiera llamar la atención del artista puertorriqueño.

Señaló que las demás mujeres que se encontraban cerca también fueron víctimas del comportamiento de Miranda, quien junto a ella pertenecían al grupo de invitados especiales a la popular estructura, que acoge a importantes personalidades del deporte y el entretenimiento en cada puesta en escena de la gira “Debí tirar más fotos”.

“Manas, esa vieja de pelo chino (rizo), durante todo el concierto de Bad Bunny, se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey. O sea, de verdad no sé cuál era su problema, pero desde que me vio se la pasó empujándome”, contó.

Ante la situación, Yeri destacó el trato solidario y empático que recibió de la actriz Samadhi Zendejas.

"Qué necesidad de estarme empujando y pegando durante todo el concierto, nomás porque me quería empujar, quería hacer que me cayera porque quería figurar en el concierto de Bad Bunny", recalcó.

"Y no solamente me empujaba a mí, empujó a más chavas, se la pasaba empujando a las chavas que estábamos ahí en La Casita", dijo.