Lupillo Rivera se da su “baño de pueblo” cantando en un karaoke de un bar en RD

Lupillo Rivera se encuentra de visita en República Dominicana, país natal de su nueva novia, la modelo Taina Pimentel.

El artista mexicano fue captado cantando la íconica ranchera "Acá entre nos", del astro Vicente Fernández, en un karaoke de un bar dominicano, junto a Pimentel y varias amigos.

Sus acompañantes compartieron fotografías del cantante mientras disfrutaban juntos de una merienda en el restaurante de un exclusivo centro comercial ubicado en el centro de la ciudad de Santo Domingo.

Rivera también disfrutó del campo y reflexionó a través de sus redes sociales sobre su capacidad de atraerle a las mujeres.

"Oigan… dicen las mujeres que me andan chuleando mucho. Yo no presumo, pero sí agradezco el cariño. Aquí seguimos, bien puestos, con el corazón firme y el sombrero bien acomodado. Gracias por tanto amor", escribió en la publicación.

Por su lado, Pimentel afirmó que su pareja quedará enamorado de su tierra natal y que "nadie te saca de aquí".