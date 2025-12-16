En Santiago se comenta: Danny Rivera en concierto para los enamorados

Todavía no termina la Navidad y ya comienzan a anunciarse los eventos románticos del Día de San Valentín. Para el 14 de febrero, el puertorriqueño nacionalizado dominicano Danny Rivera se presentará en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, en Santo Domingo. Este concierto ha sido pospuesto en dos ocasiones, primero por quebrantos de salud del artista, y luego por la enfermedad de su acompañante, el cantante Alex Bueno. Danny, un gran intérprete cuyas canciones llegan al alma, se ha mantenido viviendo en el país, en Manabao, Jarabacoa, donde sueña, canta y compone inspirado en esos amaneceres tan hermosos.

El encuentro del BHD

Ya es una tradición reunirnos en esta época tan especial con los amigos del BHD, un maravilloso encuentro para conversar sobre novedades económicas y otros temas de interés.

Como siempre, resultó una actividad muy provechosa, con preguntas, respuestas y una conversación amena. Estuvieron presentes el ingeniero Luis Molina Achécar, presidente del centro financiero, Steven Puig, presidente del banco y Josefina Navarro, vicepresidenta del grupo, siempre pendiente de cada detalle para que todo saliera perfecto.

En cada edición hay invitados seleccionados por el señor Luis, esta vez, el reconocido economista Fidelio Despradel, además de directivos de medios y líderes de opinión.

Antes de sentarnos a la mesa hermosamente preparada, con vajillas impecables y el inconfundible olor navideño a pino disfrutamos de un encuentro de pie, con tragos, charlas y selfies para el recuerdo. La actividad se realizó en Marú Cocina Internacional, donde degustamos un exquisito almuerzo que, como cada año, esperamos con entusiasmo..

ALMUERZO NAVIDEÑO

Muy concurrido estuvo el almuerzo navideño ofrecido por la Subdirección de Prensa de la Presidencia en Santiago, dirigida por nuestro amigo Lucildo Gómez. Hubo alegría, bailes, rifas y un sabroso almuerzo.

La actividad se realizó en el salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación, donde recibimos las atenciones de la gobernadora Rosa Santos, del alcalde Ulises Rodríguez y, por supuesto, de Lucildo.

Llegué un poco tarde porque venía de otra actividad, y lamentablemente no pude saludar al querido periodista Alberto Caminero, director de prensa de la Presidencia, quien vino desde Santo Domingo. Un encuentro interesante y muy esperado por todos los comunicadores.

Nuevo centro de salud

El próximo día 21 será inaugurado el hospital Hema, un centro de salud grande y moderno que promete competir con las clínicas más avanzadas del país.

Me cuentan que este proyecto pertenece a un grupo de jóvenes, hijos de prominentes empresarios santiagueros. La medicina, dicen muchos, es ahora el negocio del momento.

Hema está ubicado en la autopista Duarte, muy cerca del HOMS y del Aeropuerto Cibao.

Excelente cóctel

El esperado cóctel del Banco Santa Cruz se realizó por todo lo alto en el nuevo hotel de Ágora Mall. Los clientes y relacionados llegaron muy puntuales y elegantemente vestidos los caballeros con trajes formales y las damas con finas ropas de cóctel.

Un impecable equipo de protocolo nos recibió desde la entrada primero los valet parking, luego los ejecutivos, y un selecto grupo de damas vestidas de negro que nos daban la bienvenida. Los mozos nos ofrecían un refrescante cóctel azul, perfecto para la ocasión.

Allí saludamos al señor Fausto Pimentel Peña, presidente ejecutivo del banco, y a mi estimada Ingrid Debes, vicepresidenta de Relaciones Públicas, siempre cordial y atenta con todos.

Gran fiesta de Teleuniverso

El Canal 29 celebró su fiesta de Navidad para empleados y ejecutivos, quedó muy animada, baile, buena música, rifas y un tremendo banquete con cerdo, chicharrones y otras delicias. El presidente de Teleuniverso, Ulises Polanco, estuvo presente junto a su esposa Carolina Vargas, también asistieron el director, doctor Amauris Polanco y su esposa Lisa Jorge, Juan Lamur, Brenda Sánchez, Francisco Sanchís, así como los empleados, quienes gozaron un mundo bailando a todo dar.