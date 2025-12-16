Clarissa Molina regresa a Panamá y crecen rumores sobre un posible romance con el alcande

Los rumores sobre un posible romance entre Clarissa Molina y el alcalde de la Ciudad de Panamá Mayer Mizrachi tomaron fuerza tras la segunda visita del año de la comunicadora dominicana a esa ciudad.

Durante el programa "Despierta América", los conductores del espacio matutino de Univision hablaron sobre el desfile navideño que realizó Mayer en la capital panameña, donde Molina estuvo presente como invitada especial.

Esto generó comentarios de sus compañeros, entre ellos Francisca, quien bromeó diciendo que Jessica Rodríguez estaba vestida como vicealcaldesa: "Con el permiso y perdón para mi compatriota Clarissa Molina". Por su lado, Rodríguez afirmó: "Yo creo que el alcalde se quedó flechado con Clari".

Se recuerda que Molina y Mayer fueron vinculados sentimentalmente por la entrevista que tuvieron previo a Premios Juventud 2025, que se llevó a cabo el 25 de septiembre en Panamá.