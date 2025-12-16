Bolívar Valera a Luinny Corporán: “Has caído lo más bajo que yo nunca pensé que tú ibas a caer”

El diputado y locutor Bolívar Valera le envió un contundente mensaje al empresario a Luinny Corporán por las insunuaciones que hizo el elenco del programa "Al Pelo", que forma parte de su plataforma.

Luego de los rumores sobre un supuesto romance del político con su compañera y empleada, la presentadora María Luisa Molina, los conductores del espacio de farándula insinuaron que, además, Bolívar fue quien compró el nuevo vehículo de la comunicadora venezolana.

Asimismo, señalaron que Bolívar también ayudó a Molina con su mundanza tras el divorcio de su esposo, Rogers Sky, con quien llevaba 11 años de matrimonio.

“Incluso ponen en el título ‘Boli monta y muda a María Luisa’, es una bajeza, es una bajeza, eso en tres días no se habla más y van a tener que buscar otra bajeza, sigan como ustedes quieran, diciendo lo que ustedes quieran”, afirmó.

"Han dicho toda la bajeza, dijiste la mentira que yo te fui a quitar la emisora, dijiste la mentira de que te traicionamos, has dicho todo lo que tú quieres y ahora están poniendo a que esa gente le marchen", añadió.

Bolívar admitió que las especulaciones le benefician por vivir en una sociedad machista, pero reiteró que no es justo para sus empleados.

"A mí no me afecta, al contrario, en una cultura como esta dicen que yo soy el macho que regalé carro, o sea en una cultura como esta me han dicho un favor, sin embargo, María Luisa no se merece eso, ni Sandra, no Correa ni Boletri, entonces esa bajeza, hermano, Luinny, en algún momento la vas a pagar. Tú y todo el que se preste a esas bajezas, has caído lo más bajo que yo nunca pensé que tú ibas a caer, Luinny Corporá, estás en el lodo y permites y promueves eso", advirtió