Mireddys González reclama que Daddy Yankee le devuelva $50 millones en una nueva demanda

Otro episodio en la batalla legal entre Mireddys González Castellanos y su exesposo Ramón Ayala Rodríguez, conocido en la industria musical como Daddy Yankee, se abrió en el Tribunal Federal en San Juan con la radicación de una nueva demanda.

En misma, González Castellanos reclama que Ayala Rodríguez le devuelva $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

Según la demanda, en diciembre de 2024, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones.

“Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con $50 millones para ser depositados en la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Oriental Bank y $50 millones en la (cuenta) personal de Ayala en Oriental Bank”, apunta la demanda, radicada por la licenciada María Pabón López.

Agregó que “las resoluciones fueron debidamente firmadas, notariadas, selladas y transmitidas a FirstBank, principal institución depositaria de El Cartel y Los Cangris, junto con las actas corporativas y el soporte documental que refleja el cumplimiento de los procedimientos corporativos”.

Sin embargo, detalló que “menos de 24 horas después de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Oriental Bank”, los $50 millones “fueron revertidos y eliminados”.

Se expone, además, que el retiro de los fondos “fue el producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de $50 millones en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente”.

First Bank y Oriental Bank también fueron incluidos entre los codemandados.

“Los demandados FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank, actuando a través de sus divisiones legales, funcionarios, empleados y agentes, se apropiaron indebidamente de los fondos del demandante al revertir intencionalmente una transferencia electrónica liquidada, debitar su cuenta y retirar $50,000,000 sin autorización, sin orden judicial y sin fundamento lícito para cometer un error. Al ejercer control sobre los fondos del demandante para fines ajenos a sus derechos y contrarios a la ley aplicable, los bancos cometieron robo y apropiación indebida”, sostiene la demanda.

Asimismo, sostuvo que, de parte de Ayala Rodríguez, han surgido expresiones que constituyen admisiones de su intervención para revertir los fondos.

“A través de los propios documentos presentados en el litigio federal por Ayala y de las declaraciones públicas hechas por su abogado”, según se expone, se enteró posteriormente de que Daddy Yankee “había intervenido personalmente ante FirstBank para provocar la reversión del dividendo de los $50 millones de la demandante”.

También se alega que una demanda federal radicada por Daddy Yankee indica que “a través de la rápida intervención de Ayala Rodríguez, las transacciones transfiriendo los fondos fueron revertidos antes de que los fondos fueran perdidos”.

“Constituye una admisión judicial vinculante de que Ayala instruyó, presionó, influenció o de otra manera provocó que FirstBank revirtiera los fondos del demandante y que el banco cumplió con sus demandas a pesar de su total falta de autoridad de firma, autoridad corporativa o capacidad legal para alterar o cancelar cualquier transacción corporativa”, expuso.

El documento indica que, tras enterarse del retiro de los fondos, llamaron a First Bank, donde un representante supuestamente les explicó que “como había dos propietarios involucrados en el litigio, la posición del banco fue que las cuentas corporativas pertinentes se tratarían como ‘solo crédito’ y que no se deberían realizar distribuciones hasta que un tribunal emitiera una resolución”.

No obstante, agregó, esa persona no le pudo identificar algún documento u orden judicial que autorizara revertir la transacción. Según la demanda, ese empleado “reiteró que había sido ‘la división legal de First Bank con la división legal de Oriental las que atendieron el asunto”.

Tras citar violaciones a estatutos estatales y federales, la demanda solicitó, entre otros remedios, la restitución inmediata de los $50 millones, daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias, declaración judicial de que la reversión fue ilegal, no autorizada y contraria a la ley además de la responsabilidad solidaria de bancos y aseguradoras.

Daddy Yankee pudo detener la transferencia de 100 millones de dólares que hizo Mireddys González Lea también