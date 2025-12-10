Natti Natasha celebra sus 39 años con video inédito sobre su parto por cesárea: “Me asusté muchísimo”

Natti Natasha y Raphy Pina compartieron un video inédito del día en que nació su segunda hija en común, Dominic Isabelle.

Para celebrar el cumpleaños número 39 de la cantante, el empresario dedicó un emotivo mensaje a “la mujer que le dio sentido a mi vida sin proponérselo”.

La pareja, que se conoce desde el 2012 e inició su noviazgo en 2018, confirmó que su bebé está saludable tras un parto por cesaréa el pasado 11 de noviembre, según el clic que compartieron en las redes sociales de ambos.

“Estamos viviendo una etapa muy íntima… una etapa que nos ha cambiado, que nos ha hecho más fuertes y que me ha permitido ver tu verdadero éxito: no en las redes, no en los números… sino en la forma en que abrazas a nuestras hijas, en cómo las cuidas, en cómo te entregas sin condiciones”, escribió Pina.

“Ese es tu triunfo más grande, y yo tengo el privilegio de verlo todos los días”, añadió.

“Tu cumpleaños es mi recordatorio favorito de que Dios me regaló, al conocerte en abril de 2012, a la mujer más humilde, más dulce y más auténtica que he conocido. Trece años después, sigo siendo tu fanático número uno… tu Mari-novio… y si Dios quiere, el próximo año, tu esposo”, continuó.

“Felicidades, amor mío. Gracias por dejarme caminar contigo, por dejarme amarte, y por permitirnos compartir este proceso tan hermoso con ustedes”, concluyó.

Por su lado, la artista dominicana contó que sintió miedo, aunque aclaró que su bebé se encuentra saludable y no tuvo ninguna complicación durante el proceso.

“Aunque tuvimos ese percance, que yo me asusté muchísimo también, gracias a Dios la bebé saludable, que en el momento uno dice: 'A mí no me importa yo, me importa la bebé', obviamente uno tiene una familia y tengo que estar saludable para ellos también”, explicó.