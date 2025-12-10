"¡De 10 mil a 50 mil dólares por bajar un post!", Selinée Méndez tras presunta difamación

Luego de interponer una demanda por comentarios difamatorias sobre su vida privada en redes sociales, la diputada y comunicadora Selinée Méndez denunció que exigen pagar entre 10 mil a 50 mil dólares por eliminar una publicación con el contenido en cuestión.

Durante su participación en la Cámara de Diputados, Méndez confirmó que tomó acciones legales tras ser vinculada sentimentalmente a varias figuras masculinas de la política.

“La diferencia de cuando yo empecé a ahora, señores, es que ahora cobran en dólares, ¡en dólares!. Por bajar un post, agárrense, hasta yo me voy a recostar: ¡De 10 mil a 50 mil dólares por bajarte un post con una difamación!”, reveló Méndez.

También señaló que otras mujeres, incluyendo la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, están atravesando la misma situación, por lo que hizo un llamado a dicha entidad pública.

"Ahí hay gente que yo no conozo y que nunca he visto, pero eso no es problema suyo, eso lo vamos a dilucidar en la justicia, pero eso no se queda solamente en este hemiciclo, en los sectores vulnerables también las mujeres y los hombres están expuestos a eso, cuando agarran y tiran una fotografía, usted ve los chantajes que hay", afirmó.

"Y si tú eres loca, la justicia de aquí no, yo creo en la justicia dominicana", advirtió.