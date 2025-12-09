Selinée Méndez confirma demandó por difamaciones sobre su vida privada

La diputada Selinée Méndez se refirió a las difamaciones sobre su vida privada que circulan en redes sociales al tomar la palabra en la Cámara de Diputados.

Méndez confirmó que tomó acciones legales contra una comentarista de farándula por realizar insinuaciones que ponen en tela de juicio su dignidad.

También señaló que otras mujeres, incluyendo la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, están atravesando la misma situación, por lo que hizo un llamado a dicha entidad pública.

"Ahí hay gente que yo no conozo y que nunca he visto, pero eso no es problema suyo, eso lo vamos a dilucidar en la justicia, pero eso no se queda solamente en este hemiciclo, en los sectores vulnerables también las mujeres y los hombres están expuestos a eso, cuando agarran y tiran una fotografía, usted ve los chantajes que hay", afirmó.

"Y si tú eres loca, la justicia de aquí no, yo creo en la justicia dominicana", advirtió.

El domingo, cuando circularon insinuaciones sobre una supuesta relación de Méndez con otro congresista, la exreina de belleza advirtió que procedería legalmente.