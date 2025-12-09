En Santiago se comenta: Edmundo Aja y los 35 años del Gran Almirante

Edmundo Aja, cubano y dominicano por adopción, querido, admirado y respetado en el país especialmente en Santiago tuvo la visión de construir el primer hotel moderno de esta ciudad. Este hombre maravilloso, que tanto aportó al turismo de la ciudad corazón, convirtió en realidad, hace treinta y cinco años, el sueño de toda una comunidad: el Hotel Hodelpa Gran Almirante.

COMENTARIO

Con su enorme piscina, un lobby amplio y atractivo, discoteca, bar, tapas entretenidas, salones para bailes y actividades diversas, además de habitaciones confortables, fue toda una novedad y sigue siendo. Era el lugar ideal para el esparcimiento, el descanso y la diversión, visitado por personas de todo el país y del extranjero.

Por eso, Santiago siempre estará agradecido de Edmundo por traer, en aquellos tiempos, un hotel de esa categoría y confiar en esta región. Recordar esos años es maravilloso, nuestro primer complejo turístico de esa índole que impulsó a la ciudad y a toda la zona, y que hoy continúa siendo confortable y moderno.

HOTEL

La familia Hodelpa celebró en la Bodega en la ciudad Capital por todo lo alto estos 35 años, convirtiéndose en un referente de la hotelería dominicano y en sinónimo de confianza para sus miles de huéspedes. En el hermoso acto habló el señor Aja, quien anunció el paso de la presidencia de la cadena a José Fernández, y de la vicepresidencia a Jessica Aja, hija de Edmundo y de Fe María de Aja.

bonito encuentro

Me encantó esta actividad, que contó con la asistencia de ejecutivos de todas las empresas y de numerosos invitados de Santiago, banqueros, ingenieros, arquitectos, desarrolladores turísticos y muchos de los que apoyaron a Hodelpa desde sus inicios. Los presentes degustaron un gran banquete acompañado de champaña y exquisitos vinos blancos y tintos, animación musical de un excelente saxofonista.

detalles

Fe María Franco, mujer encantadora y esposa del empresario Edmundo Aja, estuvo en el aniversario brindando maravillosas atenciones durante este importante evento, donde damas y caballeros lucieron elegantes para esta gran noche. Fue un ambiente acogedor, compartido como una gran familia.

decoración navideña

También estuvimos junto al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y las autoridades de la ciudad, en el encendido de las luces navideñas, en el ayuntamiento, una impresionante decoración llena de alegría ofreciendo un hermoso espectáculo artístico para las familias que lo visitan.

Diversos personajes de Navidad y 43 jóvenes en escena presentaron una magnífica obra que dejó maravillados a los cientos de asistentes, quienes disfrutaron de todas las novedades, incluyendo hermosos fuegos artificiales que iluminaron el cielo y llenaron de emoción a todos.

El alcalde acompañado de su esposa Iris Cepín y su hijo Ulises, la gobernadora Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, Andrés Cueto, Sonia Guzmán y su hijo Iván Hernández Guzmán.

PASEANDO

Al caminar por la calle interior del recinto, encontramos decoraciones de todo tipo alusivas a la época, ventas de comida rápida y toda una experiencia encantadora para vivir el verdadero espíritu de la Navidad.