Miss Jamaica será repatriada a su país aunque sigue en estado crítico tras caída en Miss Universo

La Organización Miss Universo (MUO) en conjunto con la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien cayó del escenario durante la ronda preliminar del certamen, sufrió “una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento” y será repatriada a su país en los próximos días.

De acuerdo al comunicado, también sufrió “una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes” y sigue “requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día”.

La modelo está programada para regresar a Jamaica "en los próximos días", y será "acompañada por un equipo médico de escolta completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con el tratamiento y la recuperación".

La MUO aseguró que proporcionó fondos para los "gastos de alojamiento y manutención" de la madre y la hermana de Henry durante su estancia en Tailandia y está financiando el "vuelo de repatriación médicamente escoltado organizado por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente".

"La familia Henry está profundamente agradecida con la Organización Miss Universo por su compasión inquebrantable, presencia y amor mostrado. Su respuesta hasta ahora ha ido más allá de la responsabilidad profesional y ha reflejado devoción y protección de la familia", dice el documento.

El pasado 3 de diciembre, la representante de Chile, Inna Moll, se refirió al estado de salud de su compañera y criticó que la organización de Miss Universo no ha estado pendiente de la modelo jamaiquina.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención porque le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”, dijo Miss Chile en un encuentro con la prensa.

Según contó la beldad chilena Según nadie del equipo ha visitado Henry en el hospital.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, señaló.