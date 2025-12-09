“Hoy volví a nacer”: Laura Bonnelly tras sufrir accidente automovilístico

La comunicadora Laura Bonnelly compartió este lunes una reflexión con sus seguidores tras sufrir accidente automovilístico.

A través de su cuenta de Instagram, la cronista deportiva destacó la importancia del uso del cinturón de seguridad tras sobrevivir al siniestro que le pudo costar la vida el pasado domingo.

“Hoy volví a nacer. Hoy volví a entender lo milagroso que es Dios. Hoy me convertí en su milagro”, dice una imagen publicada en redes sociales por Bonnelly.

Asimismo, Bonnelly añadió en un texto: “Y nunca dejen de usar el cinturón, hoy tenerlo puesto me salvó la vida. 7 de Diciembre”.