Selinée Méndez: “No permitiré que ningún acto de maledicencia pretenda manchar mi trayectoria”

La diputada y comunicadora Selinée Méndez se presentó este lunes en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) para tomar acciones legales "ante la calumnia difundida en mi contra".

A través de su cuenta de Instagram, Méndez publicó una fotografía suya junto a un agente de la Policía Nacional.

"Reafirmo mi compromiso con la verdad, la integridad y el respeto, y no permitiré que ningún acto de maledicencia pretenda manchar mi trayectoria ni afectar a mi familia. Actuaré con la firmeza que este momento demanda porque quien atenta contra la dignidad de otro debe responder ante la ley", dijo en la publicación.

El domingo, cuando circularon insinuaciones sobre una supuesta relación de Méndez con otro congresista, la exreina de belleza advirtió que procedería legalmente.

"Con toda la firmeza que este momento exige, expreso mi profunda indignación ante la calumnia difundida en mi contra. Quienes me conocen saben que soy una persona formada en valores, respeto y principios familiares, por lo que resulta inadmisible que alguien, movido por la maldad y la ligereza, haya insinuado falsedades sobre mi vida personal", dijo en X.

"Ya he conversado con mis abogados y el lunes procederemos legalmente contra esa persona por sus señalamientos irresponsables, que afectan no solo mi nombre, sino también con la tranquilidad de las familias de personas a quienes aprecio y respeto. No permitiré que se juegue con mi dignidad; todo tiene un límite, y quien lo cruza debe asumir las consecuencias", anunció.