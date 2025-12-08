Larimar Fiallo revela el sexo y el nombre del bebé que espera

Larimar Fiallo compartió con sus seguidores el sexo del bebé espera con su esposo, el joven estadounidense David A. Wachsmann, con quien se casó en julio de este años.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo República Dominicana publicó una imagen con el nombre "Elena" escrito en la arena de la playa, revelando que tendrá su segunda niña.

"Su nombre es Elena Wachsmann Fiallo, una oración contestada, una promesa cumplida, porque Dios así lo quizo, I’m a girl mom", expresó en la publicación.

"Después les cuento la historia de su nombre, desde que soy bebé sabía que mi hija se llamaría Elena, ese iba a ser el nombre de Jimena pero Dios me reveló que no era el que le tocaba y que Elena algún día llegaría", explicó.

Fiallo también es madre de Jimena, de 11 años, fruto de su relación con el pelotero panameño Randall Delgado.