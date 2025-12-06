Nodal demanda a Cazzu y asegura ha dado más de 650 mil dólares en efectivo para manutención de su hija

Los conflictos entre Christian Nodal y Cazzu no paran. Ahora el cantante demandó a la madre de su hija juzgado familiar del estado de Jalisco, México, por la manutención de Inti.

Nodal alega que, contrario a lo que ha declarado Cazzu, él le ha dado unos 12 millones de pesos mexicano (654 mil dólares) a su expareja para la manutención de la niña, a lo largo de un periodo de 13 meses.

De acuerdo a la información presentada por el programa “Ventaneando”, los pagos habrían sido en efectivo por petición de la trapera argenitina.

El documento presentado por el espacio de farándula mexicano detalla que Nodal busca involucrarse activamente en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija, por lo que solicita la intervención de las autoridades para garantizar su participación, indica Infobae.

El esposo de Ángela Aguilar alega que sí permite que la menor viaje al extranjero e incluso asegura que ha intentado tramitar el pasaporte mexicano y una visa americana para que la pequeña pueda viajar.

Hasta el momento ni Cazzu ni su equipo se han pronunciado sobre este tema.

Se recuerda que aunque Cazzu dijo que pudo conseguir un permiso unilateral para que Inti viaje con ella, había declarado Nodal no quiso firmarle el permiso para que la niña pueda viajar con ella.

"Ustedes se podrían imaginar que estoy en mi pico, en mi mejor momento y la gente me cruza por la calle y me dice cosas preciosas y tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera", inició diciendo Cazzu en entrevista en el podcast “Se regalan dudas”.