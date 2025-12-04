Raphy Pina reacciona a demanda de Daddy Yankee: "El que tiene a Dios en su corazón no destruye"

Luego de darse a conocer la demanda que Daddy Yankee interpuso contra Raphy Pina y Mireddys González por falsificar documentos y desvir regalías de sus éxitos musicales, el empresario y exmanager del artista respondió a dichas acusaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Pina afirmó que su trabajo está "documentado" y "certificado" y expresó su respeto hacia el cantante a quien consideró parte de su familia, por lo que confesó estar sorprendido de sus acciones.

"No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones", inició el mensaje.

"Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar. Pero Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera: productor, socio, manejador, estratega, amigo...", explicó.

Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de manipular documentos para aparecer como coautor de éxitos Lea también

Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios. Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado", continuó.

Junto al texto, Pina publicó varias imágenes, entre ellas una dentro de un estudio de grabación improvisado en una habitación, insinuando haber participado en la creación de canciones.

Señaló que cambió y no guarda rencor.

"Yo no estoy en guerra con Ramon ni con nadie, yo ya pasé mi proceso, sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa:

Mi familia y la verdad. Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia. Lo que se hizo junto está documentado, lo que se construyó está certificado. Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola", detalló.

Asimismo, el productor artístico le sugirió a Daddy Yankee hablar con Mireddys, con quien estuvo casado por 30 años y tiene dos hijos en común.

"Aún hay tiempo de hacer lo correcto. Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando. Lo que ustedes construyeron es tan grande,

que no lo gastan ni sus tataranietos", advirtió.

"No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló. No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres", sentenció.

"Yo sigo en paz… pero firme. Porque la historia no se borra, y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad", concluyó.