El Prodigio da la bienvenida a su hijo Emmanuel

El Prodigio le dio la bienvenida a su hijo Emmanuel.

A través de su cuenta de Instagram, el músico de 59 años anunció que se convirtió en padre de un niño junto a su pareja, Ilaine Eusebio.

"Hoy celebro junto a mi familia, con una alegría inmensa y con el corazón lleno de amor, la llegada de este bebé precioso que Dios nos ha regalado y nos ha bendecido en este diciembre 2025. Bienvenido, Emmanuel. Tu llegada ilumina nuestras vidas", escribió.

El acordeonista recibió las felicitaciones de sus colegas artistas, entre ellos Juan Luis Guerra, Héctor Acosta (El Torito), Martha Heredia, El Balchy, Lenny Santos, Janina Rosado y El Chaval De La Bachata.

El nombre del bebé tiene un significado bíblico. En la Biblia, Emmanuel significa "Dios con nosotros" y es un nombre profético para Jesús, que nació de la profesía de Dios a María.

Isaías 7:14 dice: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel".