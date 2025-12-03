Miss Jamaica 2025 sigue en terapia intensiva; organización de Miss Universo no ha ido a verla al hospital

A 15 días de sufrir caída en la competencia preliminar de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, continúa en cuidados intensivos.

La representante de Chile, Inna Moll, se refirió al estado de salud de su compañera y criticó que la organización de Miss Universo no ha estado pendiente de la modelo jamaiquina.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención porque le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía”, dijo Miss Chile en un encuentro con la prensa.

Según contó la beldad chilena Según nadie del equipo ha visitado Henry en el hospital.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a ir a verla al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes a una de nuestras candidatas (ingresada), que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, señaló.

Hace unos días, Olivia Grange, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, compartió en redes sociales que, aunque la recuperación de Gabrielle ha tenido algunos contratiempos, la joven se mantiene optimista y de buen ánimo.

“La familia confía en que su resistencia y fuerza la ayudarán a superarlo con todo nuestro apoyo. Continúan vigilando su estado en estrecha consulta con su equipo médico y esperan pacientemente su nueva recuperación y la autorización del equipo médico para el transporte médico no de emergencia a Jamaica”, compartió la ministra en redes sociales.

Se recuerda que cinco días después del accidente, Raúl Rocha, presidente del concurso de belleza que Gabrielle mostraba signos de franca mejoría.

También subrayó que la organización Miss Universo (MUO, en inglés) "mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos".

Henry, oftalmóloga de profesión, no participó en la gala final del Miss Universo por la caída.