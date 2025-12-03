Influencer Barbara Jankavski murió de un infarto provocado por el consumo de cocaína

La influencer brasileña Barbara Jankavski, conocida en redes sociales como "La muñeca inhumana", murió a los 31 años de un ataque cardíaco provocado por el consumo de cocaína.

A casi un mes de su cuerpo ser encontrado en la casa del abogado Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años, la familia de Barbara cree que su muerte se trata de un asesinato y está dispuesta a aprobar su exhumación.

Según un informe policial obtenido por CNN Brasil , De Vitto testificó a las autoridades que había estado con Jankavski la noche de su muerte después de contratarla para "servicios sexuales" y que ambos habían consumido sustancias ilícitas juntos.

“Los informes periciales indicaron que la muerte de la víctima se produjo por intoxicación con una sustancia química”, confirmó el Ministerio de Seguridad.

De Vitto intentó auxiliarla durante nueve minutos antes de que los médicos llegaran. La Policía Militar del Estado de São Paulo habría econtrado a Barbara desnuda, con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda.

El hcho ocurrió el pasado 2 de noviembre.

Barbara compartía contenido sobre moda y sus cirugías esteticas con sus más de 55 mil seguidores en Instagram y 344 mil en TikTok.

Tenía al menos 27 procedimientos quirúrgicos, con un coste estimado cercano a los 48 mil euros, incluyendo liposucciones, un levantamiento de cejas, una rinoplastia e inyecciones de silicona en sus glúteos.