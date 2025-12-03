Dos años y medio de prisión para el médico que vendió ketamina Matthew Perry

Un médico que se declaró culpable de vender ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a la muerte por sobredosis del astro de “Friends” fue sentenciado el miércoles a dos años y medio de prisión.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia más dos años de libertad condicional al Dr. Salvador Plasencia, de 44 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

Plasencia fue el primero en ser sentenciado de los cinco acusados que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años en 2023.

Perry había estado tomando ketamina, un anestésico quirúrgico , legalmente como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico de cabecera no se la suministró en las cantidades que necesitaba, recurrió a Plasencia, quien admitió haberle vendido ilegalmente a Perry y saber que tenía problemas de adicción. Le envió un mensaje a otro médico diciéndole que Perry era un "imbécil" que podía ser explotado, según documentos judiciales.