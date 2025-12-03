Clarissa Molina alza la voz por casos sin resolver en República Dominicana

Tras ser atacada en redes sociales por pronunciarse sobre el caso de Stephora, la niña de origen haitiano que falleció en una excursión escolar en Santiago, Clarissa Molina volvió a hablar sobre los casos de víctimas que siguen sin resolverse en el país.

La reportera de “El gordo y la flaca” publicó una serie de imágenes con fotografías, nombres e historias de personas que han fallecido o están desparecidos y aún las autoridades no ofrecen respuestas.

“Estos son solo algunos de los casos sin resolver en República Dominicana que merecen la misma voz, la misma indignación y la misma búsqueda de justicia”, escribió la actriz.

Molina expresó que: “A raíz del caso de Stephora, he recibido un sinnúmero de historias que aún siguen sin resolverse. Leer cada una te estruja el corazón. Todas duelen… como la de la niña Cielo García, quien después de 8 años todavía no ha encontrado justicia. Es imposible comprender cómo algo así puede quedar impune dejando duelo en una familia que clama justicia”.

“Conocer estos casos me llena de impotencia. Como seres humanos, todos anhelamos un mundo donde exista paz, respeto y protección para los nuestros. Oro para que se haga justicia, tanto por los casos que se han hecho públicos como por aquellos que cientos de familias viven en silencio”, dijo.

La comunicadora citó casos como el de Noelvin Jeremías Cabrera, Roldany Calderón, Kendry Alcántara, Anaurys Castillo, entre otros.

“No se trata de uno… se trata de todos. No se trata de raza… se trata de humanidad. Cuando una familia no recibe respuestas, perdemos como sociedad”, aseveró.

Anteriormente, Clarissa había criticado el manejo que se le ha dado al caso de Stephora Anne-Mircie Joseph: “Han pasado más de 15 días y su madre, sí, su madre, aún no sabe por qué su hija no está hoy a su lado. Nadie le ha dado respuestas”, expresó.

Stephora murió el pasado 14 de noviembre en una excursión del colegio Leonardo Da Vinci de Santiago.

En los videos y fotografías publicadas tras el fallecimiento de la niña, se muestra como esta con su talento enfrentaba el bullying de que presuntamente era objeto, llegando incluso a convertirse en modelo, con solo 11 años de edad.