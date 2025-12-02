Frank Ceara inicia "Navidad entre amigos" junto a su "volcán", Ednita Nazario

El recinto de Escenario 360 no cabía un alma más. Era la noche del lunes 1 de diciembre de 2025 cuando Frank Ceara daba inicio a la decimocuarta edición de "Navidad entre amigos".

Esta vez se trataba de una noche super especial. Su amiga de muchos años, la artista puertorriqueña Edenita Nazario, acompañó a Ceara, por primera vez, en estos aguinaldos navideños que el público ha convertido en tradición.

José Virgilio Peña Suazo también se unía a este bonche por primera vez. Su presencia desató la euforia de los presentes que se mantuvieron de pie durante su actuación. De igual manera sucedió con Jandy Ventura y con las interpretaciones de los demás artistas cuando interpretaban merengue, definitivamente que este género musical es el ritmo que enciende y pone a bailar a la gente.

Frank lucía emocionado, sus ojos brillaban y su sonrisa nunca desapareció de su rostro. Vestido, elegantemente, de blanco apareció en el escenario, acompañado de la banda de Pengbian Sang, sus tres primeras canciones "Solo faltas tú", "El saborcito de tu amo" y "Así bonito", este último tema acompañado de Quico Rizek, fue la introducción de una extraordinaria e inolvidable noche.

"Navidad entre amigos", que tiene un público cautivo desde hace más de diez años, continuó con las actuaciones de Ceara, junto a Carlos Luis y Mariela Mercado, entregando "Perdonarte la Piel".

"De tu boca", autoría de Juan Luis Guerra, se escuchó en las voces de Ceara y Mercado. Roger Zayas subió e interpretó "Consuelo", canción que escribió y lanzó el pasado año.

La fiesta se encendió con las actuaciones de Frank junto a Adalgisa Pantaleón, primero con el tema "La receta perfecta" y luego con el merengue "Tierra prometida", ocasión en donde se pone de manifiesto el orgullo dominicano.

Frank Ceara protagoniza "Navidad entre amigos", en el teatro Escenario 360.

PRESENCIA DE EDNITA NAZARIO

El momento culmen llegó con la presentación de Ednita Nazario a quien agradeció profundamente el haber grabado el éxito "Atado a tu volcán", tema que, según Frank, le abrió las puertas en el mercado internacional.

Ednita, quien había cerrado su gira en el país el pasado domingo 30 de noviembre, confesó sentirse muy emocionada y felíz de poder acompañar a su amigo, en esta ocasión.

Junto a Ednita, Ceara interpretó "Atado a tu volcán" y "No me mires así". El público cantó y ovacionó de pie este gran momento de "Navidad entre amigos".

La fiesta continuó con la canción "De qué callada manera", con el acompañamiento musical de Carlos Luis y en las voces de Frank y Maridalia Hernández, quien luego interpretó "Nuestro amor", como siempre el público le devolvió con fuertes aplausos el poder de su hermosa y potente voz.

"Navidad entre amigos" reunió a Frank Ceara, Ednita Nazario, Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Roger Zayas, Adalgisa Pantaleón y Quico Rizet.

Los espectadores no se esperaba la sorpresa de ver a Frank, juntos en el escenario, a Ednita Nazario, Roger Zayas, Quico Rizek, Mariela Mercado, Adalgisa Pantaleón y Maridalia Hernández los temas "Que bonita luna" y "Mientras más lo pienso tú". El público bailó, cantó y recibió con alegría este junte irrepetible.

Los asistentes continuaron bailando y gozando con la presencia de José Virgilio Peña Suazo, quien interpretó los merengues "Dios me tiene lo mío" y "Mi mujer me gobierna".

A seguidas continuó Jandy Ventura con el clásico navideño "Salsa pa´ tu lechón" y "Merenguero hasta la tambora".

El concierto, que concluyó con las actuaciones de Frank y sus éxitos "Ay amor" y "Porque te quiero", sigue el lunes 8 de diciembre con los artistas invitados y sorpresas. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.