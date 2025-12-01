Vanessa Hudgens se convierte en madre por segunda vez: "¡Qué emocionante es el parto!"

Vanessa Hudgens y su esposo el exjugador de béisbol Cole Tucker le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

"Bueno... ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, escribió la actriz en Instagram junto a una fotografía en el hospital sosteniendo la mano de su marido.

La actriz de "High School Musical" no dio a conocer el sexo de su bebé.

Fue en julio que la pareja anunció el segundo embarazo A través de su cuenta de Instagram con el mensaje: "¡Segunda ronda!" y una fotografía donde aparece mostrando su vientre junto a su esposo.

Tucker y Hudgens se convirtieron en padres por primera vez a principios de julio de 2024.

"Convertirme en madre ha sido el capítulo más difícil, agotador pero también increíblemente satisfactorio y alegre de mi vida", publicó la también cantante tras dar a luz.

En marzo de 2024, Hudgens dio a conocer su embarazo durante la alfombra roja de los Premios Oscar de 2024.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron en diciembre de 2023 en Tulum, México, después de conocerse en una meditación de Zoom dirigida por Jay Shetty en 2020.