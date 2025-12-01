En Santiago se comenta: gran boda de la oligarquía de Santiago

Los ricos se casan con los ricos. El hijo del poderoso Manuel Estrella y Ana Dolores Tavárez Estévez, Jean Manuel Estrella Tavárez contrajo matrimonio el pasado sábado con Isabella Fernández Álvarez una joven de la alta sociedad santiaguera, hija de los señores Miguel Ángel Fernández Kelner y Annette Álvarez Bermúdez. Porque eso de que una muchacha humilde conquiste a un caballero de jerarquía, solo se ve en las telenovelas. Les cuento que la boda fue fastuosa, un verdadero derroche en todos los sentidos, especialmente en la comida: era un buffet para mil comensales que bien podía alimentar a medio Santiago. Increíble. Entre los invitados había personalidades de esta ciudad, de la capital y de distintas provincias, además de familias muy pudientes de La Romana, Puerto Plata, Bávaro y hasta del extranjero.

COMENTARIO

En ese famoso matrimonio del hijo de uno de los hombres más influyentes de Santiago, estaban presentes los apellidos más sonoros y los ricos del país. Asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, Héctor Valdés Albizu, Mícalo Bermúdez, Manuel Corripio, José Armando Bermúdez, José Miguel González, Ramón Hipólito Mejía, Ito Bisonó, Francisco Domínguez Brito, Carlucho Bermúdez… todos acompañados de sus esposas. También estuvieron Omar Fernández, Juan Ariel Jiménez, Camilo Bermúdez y muchísimos más.

por todo lo lato

La bendición de este enlace de élite tuvo lugar en la Catedral Santiago Apóstol, el Mayor, y la recepción nupcial se realizó en la mansión de los padres del novio. Allí hubo derroche de champán de las más exclusivas, entradas exquisitas —jamón pata negra, langosta y cuanto antojo podría tener un paladar refinado—, tanto que el buffet parecía suficiente para satisfacer a toda la ciudad. El ambiente estuvo sensacional con la presentación de Fernando Villalona y otros músicos de España y del país. Cada cierto tiempo, en esta tierra se dan bodas de película.

muy bien

Cuando comenté sobre los baños del Supermercado Nacional, no sé si fue coincidencia o si ya tenían planes de reparación, pero recién estuve allí y ¡wao! Encontré una gran cantidad de carritos de compras nuevos, modernos y comodísimos. Qué interesante, sobre todo cuando en muchos establecimientos están tan deteriorados. Debo decir que este supermercado, el primero de la cadena CCN, está ubicado en un sector donde residen los ricos más reconocidos, quienes prefieren comprar allí para no salir de su entorno y evitar los tapones. Además, es muy nice ir de compras a ese lugar.

mujeres que cambian el mundo

“Mujeres que Cambian el Mundo” es una premiación hermosa y motivadora que desde hace diez años realiza el Banco BHD, reconociendo a mujeres destacadas y líderes en pueblos, municipios y ciudades de la República Dominicana. Cada año presentan una nueva producción para exaltar a estas damas que han hecho historia en sus comunidades. Las homenajeadas reciben el aplauso y cariño de los ejecutivos del banco: Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del banco; y Josefina Navarro, vicepresidenta de Comunicación. En esta ocasión, el primer lugar fue para la activista Nelly Margarita Heredia Agramonte por su liderazgo en la creación de asociaciones de mujeres en la región, entre otros logros.

david collado

El ministro David Collado debe sentirse más que regocijado por las constantes muestras de respeto y solidaridad que ha recibido durante su gestión. En esta oportunidad, ASONAHORES le otorgó un reconocimiento por su destacada labor al frente del Ministerio de Turismo y por el trabajo realizado en favor de este sector. Muy bien.

cena bendita

El Día de Acción de Gracias ya pasó el jueves pasado. Me encanta esta tradición, aunque sea foránea. Es hermosa: agradecer a Dios por todo lo que tenemos y vivimos. Muchas familias en nuestro país la celebran con mesas hermosamente decoradas y otras se van a Estados Unidos a festejarla. Esta fecha rebosa amor y paz. Ya hasta los supermercados venden los platos tradicionales listos para servir ese día tan especial.