Nació Vera, la tercera hija de Albert Mena

Albert Mena junto a sus tres hijas, fruto de su matrimonio con Nathy Alvest.Foto: Instagram

Santo Domingo, RD

El comunicador Albert Mena anunció el nacimiento de su tercera hija, Vera, fruto de su matrimonio con la fisioterapeuta venezolana Naty Alvest.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de radio y televisión publicó un video donde su esposa aparece en plena labor de parto junto a los médicos.

“Llegó Vera Verita #Dioscontrolando”, escribió Mena, quien también hizo referencia a la fecha y hora en que nació la bebé: “11:11AM del mes 11”.

En numerología, el 11:11 hace referencia a un portal energético que se usa para manifestar deseos.

Mena también es padre de las gemelas de 9 años, Viviana y Valentina Mena Alves, y su sobrino Luis Carlos Pichardo Mena, de 15 años, a quien crió como un hijo.

