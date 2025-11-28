Romeo Santos revela que intérpretes se atribuyen canciones de IA que simulan su voz

Por primera vez, Romeo Santos habló sobre las canciones creadas con inteligencia artificial que simulan su voz. "El Rey de la Bachata" reveló que aparecieron personas en los medios de comunicación presentándose como dueños de esos lanzamientos de la IA.

Durante una entrevista en el programa de La Mega 97.9 FM de Nueva York, "El Vacilón de la Mañana", el cantautor afirmó que no está de acuerdo con que intérpretes se atribuyan dichas creaciones y "engañen al público", logrando pegada con una voz que se parece a la suya, pero no con sus propias voces.

"Yo tengo un problema con eso porque estoy notando que están utilizando la falacia para engañar al público porque, humildemente, o sea en honor a la verdad, lo que se está pegando es que la gente entiende que es mi nueva canción. Porque hay versiones con los intérpretes con sus voces originales, esas no se pegan. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto como a tres de ellos, dando entrevistas individualmente, diciendo: 'Ese soy yo', y el otro: 'La canción es mía'. No viejo, la canción es una voz mía simulada y también melodías que reciclaron de éxitos míos como 'Como eres mía'", indicó.

Santos admitió que este tipo de tecnologías también tienen sus beneficios si se utiliza de manera correcta. Explicó que usa la inteligencia artificial para crear un patrón y tener una idea de cómo sonaría el resultado final de una canción, pero descartó la posibilidad de grabar una de esas canciones que se encuentran en internet y lanzarla al mercado.

"Yo sí utilizaría la inteligencia artificial y lo he hecho, pero es algo muy interno, es ya en el estudio, nos mostramos las canciones, a veces yo puedo hacer una armonía de esa forma, la evalúo y la grabo de verdad, pero quiero decir algo con esos temas que están sonando, eso a mí me beneficia, ¿en qué sentido? Me mantienen relevante, yo demoro bastante para lanzar una producción, a veces son tres o cuatro años, pero a ellos eso no les conviene, imitar nunca les va a dar resultado", advirtió.