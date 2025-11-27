Actriz de "Harry Potter" abre cuenta de OnlyFans para "pagar sus deudas"

Jessie Cave, la actriz británica recordada por su papel de Lavender Brown en tres películas de la saga de "Harry Potter", volvió a estar en el centro de la conversación debido a una inesperada decisión que sorprendió a sus seguidores. A sus 37 años, la intérprete anunció la apertura de una cuenta Cosplayers con OnlyFans, pero con una propuesta fuera de lo común: su contenido estará dedicado exclusivamente a su pelo.

Según explicó, esta iniciativa surge de la necesidad de "pagar sus deudas" y financiar la remodelación de su casa, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, y mientras cepillaba su larga y brillante cabellera, Cave contó con humor que su OnlyFans no será "uno sexual", sino que estará dedicado exclusivamente a "cosas de cabello", incluyendo sonidos de cepillado y movimientos sensuales de su melena. "Es algo muy nicho, incluso para mí", escribió la actriz en la descripción de su publicación, donde además compartió el enlace a su perfil en la plataforma para invitar a sus seguidores a descubrir su inusual propuesta.

En su podcast "Before We Break Up Again", que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave profundizó en su decisión y aclaró que su contenido no es explícitamente sexual, sino que está dirigido a personas con un interés o fetiche por el cabello.

Según explicó en Substack -plataforma basada en suscripción que permite a creadores de contenido publicar boletines informativos para su audiencia directamente-, este proyecto tendrá en principio una duración de un año, dependiendo de los resultados obtenidos y su principal objetivo es recaudar fondos para hacer su casa "más segura", incluyendo la colocación de un nuevo papel tapiz y la renovación del techo, entre otras remodelaciones.

Además, la actriz destacó que esta iniciativa tiene un significado personal para ella. "Mi propósito: empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio", escribió para dejar en claro que esta etapa representa un desafío tanto económico como emocional en su vida.

Tal como lo anunció la intérprete, su cuenta de OnlyFans ya está activa y en su perfil se pueden encontrar cuatro publicaciones. En la descripción de la cuenta, hizo algunos guiños a la saga que la catapultó a la fama.

"Exactriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo. Hago contenido especializado en cabello que puede que te guste. ¡Qué mágico! Envío lechuzas casi todos los días ", expresó en su perfil.

Luego emitió una advertencia "del mago", aludiendo a la temática de la saga: "No haré contenido sexual explícito. Puede que esté en ropa interior". Para concluir su presentación señaló: "Si tienes un problema con el pelo, este es tu lugar. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer".

"Fui actriz sin querer serlo"

Jessie Cave nació en Londres el 5 de mayo de 1987 y tiene cuatro hijos junto a su pareja Alfie Brown: Donnie, de 10 años; Margot, de 8; Abraham, de 4; y Becker, que está a punto de cumplir 3.

Aunque desde pequeña mostró interés por el arte y la ilustración, su incursión en la actuación ocurrió de manera inesperada. "Fui a la escuela de arte e hice ilustración. Mi madre me inscribió en una agencia de actores infantiles y de inmediato conseguí un anuncio publicitario. Luego otro y otro, y de repente estaba en 'Harry Potter'; era actriz sin querer serlo", rememoró en una entrevista con Refinery29 en 2016.

Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el dibujo, algo que siguió cultivando a lo largo de los años: "Me veo a mí misma como ilustradora antes que cualquier otra cosa".

Su gran oportunidad en el cine llegó tras varios intentos cuando fue elegida para interpretar a Lavender Brown en "Harry Potter y el misterio del príncipe" (2009). La experiencia en la saga fue, según ella, "el ejemplo perfecto de cómo puede ser un set de filmación; muy amigable y divertido".

Posteriormente participó en la película "Grandes esperanzas" y en series de televisión como "Black Mirror", "Industry", y prestó su voz en dos videojuegos de Harry Potter, según recogió La Vanguardia.

No obstante, su carrera en la industria del entretenimiento no fue siempre sencilla. "Fue un shock cuando comencé a hacer audiciones después de 'Harry Potter' y esas experiencias negativas me marcaron", declaró a The Guardian en 2023 para reflejar las dificultades que enfrentó tras su paso por la popular franquicia.