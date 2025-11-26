Milagros Germán se realiza análisis tras ser alertada por sus seguidores sobre un bulto en su pecho

La comunicadora y exfuncionaria Milagros Germán reveló los resultados de los análisis a los que tuvo que someterse tras ser alertada por sus seguidores sobre un bulto en su pecho que le notaron en un video que había compartido en su Instagram hace unos días.

A través de sus redes sociales, la conductora de “Chevere Nights” informó que acudió a sus médicos y le realizaron sonografías de tiroides y tejidos blandos, teniendo ambas buenos resultados y descartando cualquier enfermedad grave. Señaló que detectaron “las clavículas desalineadas” debido a la escoliosis que sufre desde adolescente.

“La sonografía de tiroides salió perfecta, simplemente mi tiroides está un poco achicada producto de un hipotiroidismo que sufro desde los 33 años y que estoy debidamente medicada, o sea que no hay nódulos, no hay hallazgos, no hay masa, no hay nada. Y en la sonografía de tejidos blandos, no hay lipoma, no hay sobre hueso, lo que sí descubrieron es que tengo desalineadas las dos clavículas, y eso por una escoliosis que sufro desde los 15 años, y eso está haciendo que el tejido ceda un poco hasta esta parte de mi tórax”, explicó.

Germán agradeció a quienes se preocuparon y llamaron su atención para que pudiera atender la situación.

Se recuerda que “La Diva” es sobreviviente de cáncer de mama. Fue diagnosticada en 2001 y le fue practicada una mastectomía.

Germán se encontraba en el programa televisivo "Con Freddy y Milagros", a principios del presente siglo, cuando enfrentó su delicado estado: "El programa fue mi terapia, fue mi salvación... Literalmente trabajar con Freddy Beras Goico me salvó".

Cuando la operaron, contó en 2017 al programa "Trayectoria", lo tomó de buen ánimo y el día de la operación se fue a la sala de cirugía oyendo el merengue "Beso a beso", cantado por Toño Rosario.