Muere Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

La actriz de doblaje y madre de madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, murió este lunes tras sufrir un infarto. Tenía 65 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de sus redes sociales.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje", comunicó la entidad.

Su hija agradeció las muestras de cariño y pidió respeto durante su duelo.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia… Les agradezco su respeto”, escribió Aislinn.

Inicialmente se especulaba que Michel había fallecido a causa de un accidente doméstico, lo cual fue desmentido con las declaraciones de Aislinn.

Nacida el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, Gabriela Castrejón Michel reflejó desde muy joven su interés por las artes. Estudió danza y actuación en Bellas Artes y se destacó en el doblaje de voces.

Michel dio voz a Samantha Jones, personaje interpretado por Kim Cattrall en la icónica película "Sex and the City". También participó en la saga de "Tinker Bell", "Cuentos que no son cuentos" y "Santa Cláusula".

Michel estuvo casada con el actor Eugenio Derbez.

Según el medio Milenio, ambos mantuvieron una relación sentimental de varios años, formalizando su matrimonio en 1986. Desafortunadamente, solo duraron un año de casados.