Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, renuncia a su título en Miss Universo

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, quien fue nombrada Miss Universo Africa & Oceania 2025, renunció a su título tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la filántropa y reina de belleza marfileña firmó que tomó la decisión por sus valores.

"Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo Africa & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón", expresó.

"Hago un llamado a todas las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando a espacios donde no se les espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán después de nosotros. Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas", añadió.

Yacé también felicitó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por haber conquistado la corona y deseó pronta recuperación para la delegada de Jamaica, Gabrielle Henry, quien estuvo en cuidados intensivos tras caída durante la competición preliminar del certamen.

Tiene su fundación Olivia Yacé Foundation, que trabaja en educación, salud para mujeres y reducción de desigualdades, también es embajadora del turismo de Costa de Marfil.