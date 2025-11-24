Noelia visita de noche barrio de Santo Domingo donde asegura que tiene propiedades para rentar
La cantante mexico-puertorriqueña Noelia sorprendió a sus seguidores al publicar un video suyo caminando de noche por las calles del barrio Los Praditos, en Santo Domingo, República Dominicana.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tú" aseguró que su primer negocio en el país fue creado en ese sector, donde también tiene dos residencias para rentarlas a bajo costo para ayudar a personas de escasos recursos. Además de apoyar a jugadores de baloncesto de ese sector.
"Aquí en Los Praditos abrí mi primer negocio en RD, y estoy remodelando dos propiedades de viviendas múltiples con rentas bajas para ayudar a la gente de este barrio, donde además voy seguirme asociando con negocios para apoyar en remodelaciones de los mismos, y en donde juegan basquetbol, voy a llevarles más balones esta semana", escribió en la publicación.
"Nuestra gente en América Latina solo necesita oportunidades, no necesitan caridad. Así lo ha dicho el hombre más rico de América Latina Don Carlos Slim, 'La gente necesita oportunidades, no caridad', finalizó.