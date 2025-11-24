Cardi B convierte cordón umbilical en una joya de oro

Cardi B convirtió su cordón umbilical en una joya de oro y parte de su placenta en cápsulas tras dar a luz a su cuarto hijo, el primero con su novio Stefon Diggs.

El cordón umbilical fue deshidratado y sumergirdo en cromo dorado antes de ser trasformado en una joya en forma de corazón, creada por Juliane Marie Corona, propietaria del centro de asistencia para embarazadas Mommy Made Encapsulations.

“Donde comenzó su viaje… se convirtió en un recuerdo que atesorará para siempre”, escribió Juliane junto al video del proceso.

“El cordón umbilical es la primera conexión entre una madre y su bebé: el sustento que los alimentó, protegió y los acompañó durante cada momento del embarazo”, añadió.

Se recuerda que la rapera anunció su embarazo durante una entrevista en CBS Mornings emitida el 17 de septiembre.