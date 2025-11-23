Natti Natasha confirma su bebé pasó por un "momento delicado" de salud, pero ya está bien

Natti Natasha confirmó que su bebé de tres semanas de nacida pasó por un “momento delicado” de salud, pero afortunadamente ya está bien.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros. Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, expresó la artista dominicana en sus redes sociales.

El programa “Lo sé todo” de Puerto Rico había informado que Dominique Isabelle, quien nació el 1 de noviembre salió del hospital el día 4, sin embargo una semana más tarde fue hospitalizada por un virus durante una semana más.

Natti envió un mensaje a sus fanaticos: “A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino. Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso”.

La segunda hija de la artista dominicana Natti Natasha y el empresario de la industria musical Raphy Pina, nació de 5.9 libras y 18 pulgadas.

A través de sus redes sociales, la pareja anunció el nacimiento de la bebé tras tener a su primogénita, Vida Isabelle, en el año 2022. Junto a la noticia, la cantante también estrenó la canción “1 de noviembre”, en honor al día en que dio a luz.

Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron su compromiso en febrero de 2021, casi un mes después de confirmar el noviazgo que mantuvieron en secreto durante 3 años.