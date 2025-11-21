Fátima Bosch, representante de México, se corona como Miss Universo 2025

Fátima Bosch, representante de México, logró coronarse como la nueva Miss Universo.

La modelo es la cuarta mexicana en ganar la corona universal.

Bosch recibió la corona de manos de la reina saliente, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, en una ceremonia celebrada en Tailiandia.

La representante de Tailandia quedó como primera finalista; Venezuela segunda; Filipinas tercera y Costa de Marfil cuarta.

Se recuerda que la beldad mexicana alzó la voz al inicio de la competencia cuando un Nawat Itsaragrisil la llamó “tonta”.

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que el presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó "tonta" y le faltó al respeto frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de unos promocionales.

"Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor", declaró Bosch en un video que difundió en la cuenta @ahtisa_universeph de TikTok.