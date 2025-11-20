República Dominicana entra al top 30 en el Miss Universo

Jennifer Ventura, Miss República Dominicana 2025, entró al top 30 del Miss Universo.

Además de Jennifer, también clasificó otra dominicana: Yamilex Hernández, Miss Universe Latina.

Las demás candidatas que clasificaron son: Guadalupe, Ruanda, Colombia, Guadalupe, China, Tailandia, Costa de Marfil, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, India, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipina, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, elegida por el público.

Miss Universo se realiza esta noche en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona.