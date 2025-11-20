Miss Universo
República Dominicana entra al top 30 en el Miss Universo
El certamen se realiza en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona
Jennifer Ventura, Miss República Dominicana 2025, entró al top 30 del Miss Universo.
Además de Jennifer, también clasificó otra dominicana: Yamilex Hernández, Miss Universe Latina.
Las demás candidatas que clasificaron son: Guadalupe, Ruanda, Colombia, Guadalupe, China, Tailandia, Costa de Marfil, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, India, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipina, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay, elegida por el público.
Miss Universo se realiza esta noche en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona.