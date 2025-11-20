Moisés Salce gana batalla legal contra Luinny Corporán

El tribunal civil se declaró incompetente para conocer la demanda de Luinny Corporán y envió el caso a la jurisdicción laboral, dándole la razón a la defensa de Moisés Salce, según informaron los representantes del reportero en un comunicado.

Señalaron que Corporán nunca inscribió a Moisés Salce en la TSS, lo que podría generar consecuencias tributarias y penales para el comunicador y empresario.

El abogado de Moisés Salce, Manuel Alejandro Bordas Nina afirmó que muchos empresarios y abogados redactan contratos de forma incorrecta, “y eso termina trayendo sanciones severas”, a próposito de este caso en cuestión.

Se recuerda que Luinny Corporán demandó al comentarista de farándula Moisés Salcé por 10 millones de pesos por supuesta violación de contrato, daños y perjuicios tras éste supuestamente abandonar su puesto de trabajo para irse a otra empresa.