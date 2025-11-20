La cantante Sarodj celebra clasificación de selección de fútbol haitiana al Mundial 2026

La artista haitiana Sarodj celebró la histórica clasificación de la selección de fútbol de Haití al Mundial 2026 con el lanzamiento de una versión especial en kreyòl de su tema “Baila”, una propuesta cargada de orgullo, energía caribeña y un mensaje de esperanza para su nación.

Haití acaba de protagonizar uno de los hitos deportivos más emocionantes de su historia reciente al asegurar su boleto para la Copa Mundial 2026.

El logro cobra un significado aún más profundo al producirse en medio de una grave crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a millones de ciudadanos.

Contra todo pronóstico, la selección haitiana logró este avance histórico gracias al trabajo meticuloso y disciplinado de su seleccionador, el francés Sébastien Migné, quien ha guiado al combinado caribeño hacia su segundo Mundial, más de 50 años después de su primera participación en 1974.

Inspirada por este momento de unión nacional, Sarodj decidió rendir homenaje a su país con una versión en kreyòl de “Baila”, adaptando la letra y la vibra del tema para convertirlo en un himno de celebración colectiva.

La nueva entrega fusiona ritmos tropicales, influencias afrobeats y el espíritu festivo que caracteriza a la artista, resaltando el orgullo haitiano en un momento en el que el país entero mira hacia el futuro con ilusión renovada.

“Este triunfo es de todos. El mundo está mirando a Haití, y quiero que nuestra música también refleje esa alegría. Hice esta versión en kreyòl para que la celebremos juntos, para que bailemos esta victoria y recordemos que Haití está de pie, más unido y más fuerte que nunca”, expresó Sarodj.

La artista de pop urbano publicó el video en su cuenta de instagram cantando y bailando junto a su bandera reflejando la cultura y el calor humano que representa a Haití y su diáspora, conectando directamente con el sentimiento global de orgullo que ha generado esta clasificación.

El lanzamiento de “Baila – Kreyòl Version” reafirma su compromiso de usar su plataforma para elevar la identidad, el espíritu y la resiliencia de su país en uno de los momentos más significativos de su historia contemporánea.