Actor Gregorio Pernía se convierte en padre por sexta vez a sus 55 años

El actor colombiano Gregorio Pernía, conocido por su famoso personaje de “El Titi” en “Sin senos no hay paraíso”, se convirtió en padre por sexta vez a sus 55 años.

Pernía y su esposa Erika Farfan le dieron la bienvenida a su tercer hijo en común quien lleva el nombre de su papá.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé. Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me esperó para nacer prácticamente”, publicó el actor en su cuenta de Instagram.

El actor compartió un video del recién nacido junto a su madre y Luna, la hija mayor del matrimonio.

“Damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto a Luna y Valentino (los otros dos hijos del matrimonio), un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”, expresó.

Pernía también es padre de Diego Fernando, Emiliano, Julián.

En junio, Gregorio y su esposa anunciaron que se convertirán en padres nuevamente.

La modelo Erika Rodríguez Pernía, de 40 años, confesó que dejó los métodos anticonceptivos al ser diagnosticada con infertilidad secundaria, que le dificultaría volver a concebir.

"Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado", expresó Rodríguez.

Al inicio de la publicación de Instagram, la pareja contó que recibió con sorpresa la noticia, ya que darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia no estaba en sus planes.