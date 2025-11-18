El sheriff del condado de Los Ángeles investiga una nueva denuncia de agresión sexual contra Diddy

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo el lunes que está investigando una nueva acusación de agresión sexual contra el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, quien cumple una sentencia de cuatro años de prisión por condenas relacionadas con la prostitución.

Un productor musical y publicista declaró que en 2020 le pidieron que asistiera a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs se exhibió mientras se masturbaba y le pidió que lo ayudara, según informó NBC News , citando un informe policial. El productor añadió que Combs le arrojó una camisa sucia.

El denunciante, cuyo nombre se omite en el informe policial, declaró que no se lo contó a nadie durante varios años por vergüenza. Se presentó ante la policía de Largo, Florida, en septiembre de este año, poco después de que Combs fuera declarado culpable de otros cargos.

El abogado de Combs no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre las últimas acusaciones.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida el viernes y que investigará las acusaciones.

El informe también detalla un incidente ocurrido en marzo de 2021 en el que el acusador afirma que dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación y lo llamara soplón, según NBC.