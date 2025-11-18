Dos miembros del jurado de Miss Universo 2025 renuncian del comité de selección del concurso

A dos días de que se realice Miss Universo 2025, dos de sus jueces renunciaron al comité de selección del concurso.

Se trata del pianista franco-libanés Omar Harfouch y El exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé.

Harfouch informó a través de sus redes sociales que el motivo de su renuncia es por "falta de transparencia en el proceso de votación".

"Como miembro del jurado de Miss Universe, me gustaría expresar mi profunda confusión y preocupación después de descubrir, vía redes sociales, que un jurado improvisado ha sido formado para elegir a las 30 finalistas de entre los 136 países participantes, sin la presencia de uno de los ocho miembros oficiales del jurado, incluyéndome, y el resultado de esa elección actualmente se mantiene en secreto", aseguró Harfouch, quien también es el compositor de la sinfonía que la orquesta interpretaría en la esperada ceremonia.

Harfouch, de 56 años, afirmó que el “jurado no oficial está compuesto por personas con un posible conflicto de intereses significativo debido a algunas relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo”.

De cauerdo con el pianista, el comité no especificó el “papel desempeñado por estas personas”, lo que, según él, generó “aún mayor confusión”.

"Después de tener una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universe, decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco tocaré la música compuesta para el evento", explicó.

La organización emitió un comunicado respondiendo. "El 17 de noviembre, la Organización Miss Universo presentó públicamente el comité de selección oficial del Program Beyond the Crown, una iniciativa independiente de impacto social diseñada para promover el liderazgo, el servicio, la educación, la salud, la inclusión y el apoyo significativo a causas benéficas. Este programa opera de forma totalmente independiente del certamen de Miss Universo y del jurado oficial”.

Por su parte, Makélélé aseguró que su renuncia se debe a “imprevistos”.

“Es con profundo pesar que debo anunciar que no podré asistir al Miss Universe 2025 debido a motivos personales imprevistos. Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma expresa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a través de mi carrera”.

El jueves 20 de noviembre es la gala final. El evento se transmitirá en República Dominicana a través de Telemedios, canal 8, a las 8:30 de la noche.