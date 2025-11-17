En Santiago se comenta: el libro de Yinett Santelises

Mi amiga Yinett Santelises, periodista y escritora, acaba de publicar su más reciente obra literaria titulada “El Vuelo de Sina”.

Es un libro muy interesante y, además, de pocas páginas, lo que facilita su lectura —algo que se agradece en estos tiempos en que el ritmo de vida nos deja poco espacio para leer obras extensas, por más atractivas que sean.

Me imagino la felicidad de Yinett al ver, en la puesta en circulación de su obra, a tantas personalidades del ámbito literario, entre ellas el escritor José Mármol, la historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, Sina Cabral, la protagonista del compendio y la escritora-editora Rosa Silverio, y el exsenador de la provincia de Santiago, Julio César Valentín, entre otros invitados.

El acto tuvo lugar en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo. Yinett, nacida en Santiago, es una persona aplicada, sobria y serena.

Como periodista trabajó en esta ciudad y actualmente reside en la capital del país, donde ejerce el periodismo y las relaciones públicas. Es un placer tener amigas dedicadas a la lectura y la escritura. ¡Mis felicitaciones para esta gran escritora y amiga!

COMENTARIO

En la columna pasada escribimos sobre los museos que abrirán en Santiago y otros que ya existen. En esta ocasión quiero destacar el Centro León, un espacio que me encanta. Es muy interesante recorrerlo y apreciar las muchas cosas que allí se pueden ver y hasta comprar artesanías, coladores de café, piezas hermosas de ámbar y larimar, collares y otras bellezas. Caminar por sus espacios es una experiencia divina. Además, las diversas actividades culturales que allí se realizan son un verdadero paseo. Con todos estos proyectos, Santiago contará con varios museos. ¡Excelente!

SAMUEL GONZÁLEZ

Samuel González es un gran cantautor dominicano, nacido en Montecristi y radicado en Santiago. Como artista le va muy bien, siempre tiene trabajo: lo buscan para todo tipo de actividades, bodas, cumpleaños, fiestas y hasta serenatas, que, aunque parezca increíble, todavía se dan.

DETALLE

Cada año viaja a Estados Unidos para ofrecer varios conciertos, donde le va de maravilla. El pasado 14 de noviembre celebró su cumpleaños y se presentó en distintos estados norteamericanos, desde Nueva Jersey hasta Brooklyn, entre otros. Samuel es muy querido por la comunidad dominicana en el extranjero. Tiene visa de trabajo y realiza varias giras al año para cantar.

PAVEL NÚÑEZ

Pavel Núñez celebró sus 25 años de carrera musical con tres grandes conciertos en Nueva York, a casa llena. Lo acompañó Samuel González, y ambos tuvieron una excelente acogida.

PUERTA DEL SOL

Muchos artistas están felices con Nelson Torres, oriundo de San José de las Matas y residente en Nueva York. Es un promotor artístico que ha impulsado la carrera de varios intérpretes dominicanos, incluyendo a El Torito. Actualmente promueve a Samuel González, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, aunque pronto volverá a Santiago para seguir con sus presentaciones.